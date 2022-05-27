***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
27.05.2022 17:55
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12 Nisan 2022 tarihli açıklamamıza istinaden, şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2022 tarihli ve 2022 25 sayılı bülteninde 26/770 sayılı kararı ile onayı duyurulan ve tarafımıza 27.05.2022 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi, imzalı başvuru formu ve SPK tarafından tarafımıza tebliğ edilen üst yazı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033009
BIST
17:592.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,00
|Açılış
|: 2.454
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|Önceki Kapanış
|: 2.451
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2.470
En Düşük
2.434
17:5916,2103
En Yüksek
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|: -0,85%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17,3154
17:59966,12
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|: -0,67%
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|Açılış
|: 966,12
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|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
965,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1864
|16,2113
|% -0,84
|
|Euro
|17,3166
|17,4094
|% -0,86
|
|Sterlin
|20,3649
|20,4670
|% -0,88
|
|Frank
|16,8477
|16,9492
|% -0,76
|
|Riyal
|4,3051
|4,3267
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|3,80
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,42
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
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17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
-
17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
-
17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem