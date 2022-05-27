***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar12 Nisan 2022 tarihli açıklamamıza istinaden, şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2022 tarihli ve 2022 25 sayılı bülteninde 26/770 sayılı kararı ile onayı duyurulan ve tarafımıza 27.05.2022 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi, imzalı başvuru formu ve SPK tarafından tarafımıza tebliğ edilen üst yazı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033009BIST