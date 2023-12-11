***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
11.12.2023 13:01
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10 Ekim 2023 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 2023/77 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 08.12.2023 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224392
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|DAGHL
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|16.528.471
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|CATES
|76,00
|5.965.240
|% 9,99
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|SKYMD
|10,24
|1.725.696
|% 9,99
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|FMIZP
|394,25
|327.889.830
|% 9,97
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|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
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|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
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|LIDER
|56,10
|215.849.747
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|ALCAR
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|THYAO
|248,90
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|AGROT
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|TCELL
|57,90
|1.829.849.663
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|AKBNK
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|1.794.779.735
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|ISCTR
|22,18
|1.787.500.068
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|EKGYO
|7,65
|1.277.933.217
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|ISCTR
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|ZOREN
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