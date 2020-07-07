***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.07.2020 12:49
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2020
Ek Açıklamalar
17 Haziran 2020 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak 07.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855777
BIST
14:16118.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 186,65
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:166,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:167,7540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:16392,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,58
|Açılış
|: 392,17
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.046.470
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|127.158.855
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|150.281.993
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.633
|% 9,83
|
|ADEL
|17,85
|41.323.418
|% 9,71
|
|BJKAS
|3,23
|232.847.021
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|67.787.635
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.303.887
|% -5,93
|
|CRDFA
|4,22
|2.192.648
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.369.504.253
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.307.762.872
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.022.373.538
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,91
|831.951.879
|% 0,56
|
|TUPRS
|88,40
|664.688.838
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|2.369.504.253
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.307.762.872
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,91
|575.782.819
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,78
|427.965.409
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,34
|487.948.024
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5545
|8,5974
|% 0,11
|
|Frank
|7,2452
|7,2889
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,04
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,60
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,90
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,51
|