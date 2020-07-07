***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.07.2020Ek Açıklamalar17 Haziran 2020 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak 07.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855777BIST