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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.07.2020 12:49
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2020

Ek Açıklamalar
17 Haziran 2020 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak 07.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855777


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 5,29 8.046.470 % 9,98  
KLGYO 5,01 127.158.855 % 9,87  
AKENR 2,12 150.281.993 % 9,84  
GLBMD 5,25 22.191.633 % 9,83  
ADEL 17,85 41.323.418 % 9,71  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5545 8,5974 % 0,11  
Frank 7,2452 7,2889 % -0,10  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -8,04  
Altın Gr. 392 392 -1,51  
Cumhuriyet 2.543 2.561 -9,60  
Tam 2.617 2.628 -9,90  
Yarım 1.271 1.286 -4,80  
Çeyrek 636 644 -2,40  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 -0,25  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 -0,05  
B. Petrol 42,59 42,59 -0,51  
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