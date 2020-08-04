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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.08.2020 14:59
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.07.2021

Ek Açıklamalar
07.07.2020 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2020 tarih ve 2020/47 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 SPK İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864605


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KAREL 19,14 144.318.344 % 10,00  
FRIGO 31,10 706.377 % 9,97  
AKMGY 46,82 8.735.524 % 9,96  
HDFGS 4,42 84.427.407 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0615 9,1070 % 0,02  
Frank 7,5711 7,6167 % 0,40  
Riyal 1,8522 1,8615 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.988 1.988 11,01  
Altın Gr. 444 444 2,69  
Cumhuriyet 2.912 2.947 -3,10  
Tam 2.999 3.033 -3,10  
Yarım 1.456 1.478 -1,50  
Çeyrek 730 741 -0,70  
Gümüş.Ons 25,11 25,15 0,81  
Gümüş Gr. 5,52 5,53 0,09  
B. Petrol 44,06 44,06 -0,09  
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