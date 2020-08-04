***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.08.2020 14:59
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.07.2021
Ek Açıklamalar
07.07.2020 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2020 tarih ve 2020/47 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 SPK İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864605
BIST
17:471.081
En Yüksek
|Değişim
|: -4,08%
|| -45,96
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:476,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:478,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:47445,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,37
|Açılış
|: 445,13
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
446,11
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|54.133.004
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.318.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.735.524
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|84.427.407
|% 9,95
|
|KLNMA
|41,76
|53.687.833
|% -10,00
|
|OZBAL
|2,97
|4.355.850
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|142.259.281
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.422.592
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|ASELS
|33,78
|1.484.825.598
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,08
|1.368.072.446
|% -7,14
|
|GARAN
|6,76
|1.360.344.556
|% -3,70
|
|THYAO
|10,80
|1.154.650.911
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,03
|716.186.171
|% -4,01
|
|EKGYO
|2,08
|1.368.072.446
|% -7,14
|
|ISGYO
|1,93
|485.420.717
|% -4,46
|
|TSKB
|1,10
|261.448.688
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,39
|565.963.555
|% -4,78
|
|GARAN
|6,76
|1.360.344.556
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0615
|9,1070
|% 0,02
|
|Frank
|7,5711
|7,6167
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|11,01
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.947
|-3,10
|
|Tam
|2.999
|3.033
|-3,10
|
|Yarım
|1.456
|1.478
|-1,50
|
|Çeyrek
|730
|741
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|5,52
|5,53
|0,09
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-0,09
|
Seans Raporu
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17:57YUNSA
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