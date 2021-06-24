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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.06.2021 11:24



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2021

Ek Açıklamalar
10 Haziran 2021 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak 18.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 24.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943922


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Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
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Gümüş Gr. 7,23 7,24 0,04  
B. Petrol 75,53 75,53 0,34  
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