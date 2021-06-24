***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.06.2021Ek Açıklamalar10 Haziran 2021 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak 18.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 24.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943922BIST