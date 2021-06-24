***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.06.2021 11:24
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2021
Ek Açıklamalar
10 Haziran 2021 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak 18.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 24.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943922
BIST
11:111.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.411
En Düşük
1.405
11:118,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
11:1110,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0638
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3744
En Düşük
10,3104
11:11495,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,52
|Açılış
|: 495,74
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
496,05
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler11:11
|TKURU
|203,70
|6.159.617
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.256.383
|% 9,96
|
|CEOEM
|16,47
|56.530.288
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,05
|12.753.027
|% 9,93
|
|YESIL
|2,39
|32.637.639
|% 9,63
|
|FLAP
|2,61
|13.289.297
|% -4,04
|
|KRGYO
|5,70
|4.691.513
|% -3,72
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|SEKFK
|6,39
|7.521.918
|% -3,33
|
|RODRG
|17,07
|186.779
|% -3,01
|
|THYAO
|14,59
|313.596.983
|% 0,21
|
|GARAN
|8,32
|265.688.016
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,14
|221.889.914
|% 1,42
|
|KRDMD
|6,79
|165.754.320
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,22
|145.209.492
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,14
|221.889.914
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,22
|145.209.492
|% 1,83
|
|GARAN
|8,32
|265.688.016
|% 0,60
|
|KRDMD
|6,79
|165.754.320
|% 2,11
|
|HALKB
|5,29
|123.160.388
|% 1,15
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6749
|8,6771
|% 0,43
|
|Euro
|10,3684
|10,3742
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,0708
|12,1314
|% 0,35
|
|Frank
|9,3884
|9,4449
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3046
|2,3162
|% 0,33
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,34
|