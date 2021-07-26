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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.07.2021 18:21



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.07.2022

Ek Açıklamalar
24 Haziran 2021 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ihraç belgesi.pdf
EK: 2 Basvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951855


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