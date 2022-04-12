***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.04.2022 12:09
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022
Ek Açıklamalar
07.04.2022 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracıyla ilgili olarak 12.04.2022 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019523
BIST
14:032.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,59
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
14:0314,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0263
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6907
En Düşük
14,6447
14:0315,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
14:03923,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,32
|Açılış
|: 923,47
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:59
|CLEBI
|257,60
|78.937.277
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,24
|325.651.767
|% 8,52
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|KONKA
|19,48
|251.299.850
|% 7,80
|
|OYLUM
|2,33
|2.345.803
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.862.690
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.334.816
|% -9,96
|
|CASA
|124,40
|645.271
|% -9,86
|
|GZNMI
|35,68
|20.086.774
|% -9,67
|
|THYAO
|36,66
|2.860.498.700
|% 1,38
|
|GARAN
|13,62
|1.930.690.099
|% -1,87
|
|SISE
|17,24
|1.656.393.046
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,99
|1.637.465.009
|% -0,60
|
|KRDMD
|16,20
|1.383.528.582
|% 0,06
|
|ODAS
|2,33
|925.948.448
|% 6,88
|
|YKBNK
|4,99
|1.637.465.009
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,68
|802.035.903
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,78
|1.115.158.266
|% -3,82
|
|TSKB
|1,68
|386.837.848
|% -3,45
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6864
|14,6889
|% 0,18
|
|Euro
|15,9668
|15,9732
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0619
|19,1575
|% 0,08
|
|Frank
|15,6844
|15,7789
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9045
|3,9241
|% 0,16
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,04
|
|Altın Gr.
|923
|924
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.091
|6.243
|22,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|10,74
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,17
|