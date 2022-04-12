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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.04.2022 12:09
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022

Ek Açıklamalar
07.04.2022 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracıyla ilgili olarak 12.04.2022 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019523


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TSPOR 6,24 325.651.767 % 8,52  
KERVN 0,65 2.168.880 % 8,33  
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Altın Ons 1.956 1.956 2,04  
Altın Gr. 923 924 2,43  
Cumhuriyet 6.119 6.212 14,00  
Tam 6.091 6.243 22,20  
Yarım 2.944 3.020 10,74  
Çeyrek 1.477 1.510 5,37  
Gümüş.Ons 25,02 25,05 -0,06  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,02  
B. Petrol 103 103 4,17  
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