***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.05.2023Ek Açıklamalar12 Nisan 2022 tarihli açıklamamıza istinaden, şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2022 tarihli ve 2022 25 sayılı bülteninde 26/770 sayılı kararı ile onayı duyurulan ve tarafımıza 27.05.2022 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi, imzalı başvuru formu ve SPK tarafından tarafımıza tebliğ edilen üst yazı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Halka Arz Etmeksizin Başvuru Formu.pdfEK: 2 onaylı ihraç belgesi.pdfEK: 3 Üst yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033251BIST