***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.05.2022 10:36
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.05.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.05.2023
Ek Açıklamalar
12 Nisan 2022 tarihli açıklamamıza istinaden, şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2022 tarihli ve 2022 25 sayılı bülteninde 26/770 sayılı kararı ile onayı duyurulan ve tarafımıza 27.05.2022 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi, imzalı başvuru formu ve SPK tarafından tarafımıza tebliğ edilen üst yazı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halka Arz Etmeksizin Başvuru Formu.pdf
EK: 2 onaylı ihraç belgesi.pdf
EK: 3 Üst yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033251
BIST
12:012.502
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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2.503
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2.467
12:0116,3937
En Yüksek
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12:0117,6624
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,4021
12:01979,45
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|| 14,17
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|Önceki Kapanış
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981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:01
|EGEPO
|9,46
|12.436.377
|% 10,00
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|AGHOL
|38,72
|51.643.569
|% 9,19
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,57
|147.069.407
|% -6,20
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|TDGYO
|7,17
|4.971.300
|% -5,66
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|MTRKS
|38,92
|2.334.442
|% -3,14
|
|QNBFL
|66,70
|14.674
|% -2,91
|
|TAVHL
|45,88
|631.327.065
|% 6,85
|
|KOZAL
|199,20
|560.529.015
|% 2,47
|
|PGSUS
|144,30
|305.562.367
|% 7,69
|
|HALKB
|5,73
|202.080.271
|% 2,32
|
|EKGYO
|2,63
|200.299.632
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,63
|200.299.632
|% 1,94
|
|AKFGY
|2,57
|147.069.407
|% -6,20
|
|VAKBN
|4,25
|194.381.377
|% 1,67
|
|ODAS
|2,64
|98.172.012
|% 2,33
|
|HALKB
|5,73
|202.080.271
|% 2,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3837
|16,3937
|% 1,25
|
|Euro
|17,6439
|17,6624
|% 1,46
|
|Sterlin
|20,6378
|20,7413
|% 1,21
|
|Frank
|17,0616
|17,1644
|% 1,29
|
|Riyal
|4,3560
|4,3779
|% 1,22
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,65
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.459
|6.620
|30,34
|
|Yarım
|3.122
|3.202
|14,67
|
|Çeyrek
|1.566
|1.601
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,14
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|B. Petrol
|116
|116
|0,92
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Seans Raporu
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