***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.12.2022 14:29
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.12.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 22.12.2022
Ek Açıklamalar
23 Kasım 2022 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.12.2022 tarih ve 2022/72 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 3 üst yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089412
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
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5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
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18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0481
|Açılış
|: 19,9900
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|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.078,08
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|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6717
|18,6838
|% 0,12
|
|Euro
|19,8057
|19,8490
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4102
|22,5226
|% 0,07
|
|Frank
|19,9282
|20,0482
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9530
|4,9778
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|4,12
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.290
|7.358
|40,00
|
|Yarım
|3.530
|3.599
|21,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|3,36
|