***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.12.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 22.12.2022Ek Açıklamalar23 Kasım 2022 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.12.2022 tarih ve 2022/72 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 3 üst yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089412BIST