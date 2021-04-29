***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
29.04.2021 17:59
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/04/2021
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2020
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
237712000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,72
Net (TL)
215590800
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
31/12/2021
Açıklamalar
Kar dağıtım maddesi görüşüldü. Şirketimiz, 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 237.712.000 TL net dönem kârı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 317.406.802,53 TL net dönem kârı elde etmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan 123.968.089,16 TL tutarında olağanüstü yedeklerdeki pandemi nedeniyle dağıtılamayan bakiye 2019 yılı karının 30/04/2021 tarihinde 237.712.000 TL tutarında 2020 yılı net dönem karının ise yasal kesintiler ayrıldıktan sonra 31.12.2021 tarihine kadar dağıtılmasına, dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşılması nedeniyle 2020 yılı kârı üzerinden genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932463
BIST