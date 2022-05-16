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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

16.05.2022 17:49
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/05/2022
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2021
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
1585658231,42
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
4,81
Net (TL)
4,33
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
31/12/2022
Açıklamalar

   Kar dağıtım maddesi görüşüldü. Şirketimiz, 2021 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 2.079.640.000 TL net dönem kârı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.585.658.231,42 TL net dönem kârı elde etmiştir. 
Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan 1.585.658.231,42 TL tutarındaki 2021 yılı net dönem karının yasal kesintiler ayrıldıktan sonra 31.12.2022 tarihine kadar dağıtılmasına, dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030611


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