***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
16.05.2022 17:49
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/05/2022
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2021
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
1585658231,42
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
4,81
Net (TL)
4,33
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
31/12/2022
Açıklamalar
Kar dağıtım maddesi görüşüldü. Şirketimiz, 2021 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 2.079.640.000 TL net dönem kârı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.585.658.231,42 TL net dönem kârı elde etmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan 1.585.658.231,42 TL tutarındaki 2021 yılı net dönem karının yasal kesintiler ayrıldıktan sonra 31.12.2022 tarihine kadar dağıtılmasına, dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030611
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.391
18:0515,5502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0727
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
18:0516,2157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1023
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
18:05906,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,04
|Açılış
|: 906,86
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|250.028.156
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|26.571.216
|% -9,68
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5469
|15,5539
|% 0,49
|
|Euro
|16,1918
|16,2040
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,9939
|19,0892
|% 0,37
|
|Frank
|15,4105
|15,5034
|% 0,14
|
|Riyal
|4,1325
|4,1532
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|0,46
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,19
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında