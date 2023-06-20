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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

20.06.2023 18:38
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/06/2023
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2022
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
1833392000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
5,55
Net (TL)
5
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
31/12/2023
Açıklamalar

Kar dağıtım maddesi görüşüldü. Şirketimiz, 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye  Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal  Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arılar  Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 1.833.392.000  TL net dönem kârı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri  çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.840.889.186,06 TL net dönem kârı elde etmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal  Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan 31.12.2022  tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan 1.833.392.000,00 TL tutarındaki 2022 yılı net dönem karının yasal kesintiler  ayrıldıktan sonra 31.12.2023 tarihine kadar dağıtılmasına, dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen  esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.
Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan 1.833.392.000,00 TL tutarındaki 2022 yılı net dönem karının yasal kesintiler ayrıldıktan sonra 31.12.2023 tarihine kadar dağıtılmasına, dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin hususun, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere toplantı gündemine alınmasına,
 
    
Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160576


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