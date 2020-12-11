***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.12.2020 14:09
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Derecelendirme sürecinde Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin konsolide yapısının Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)' olarak aşağı yönlü revize etmiş, görünümünü ‘Stabil' olarak belirlemiş ve yatırım yapılabilir düzeydeki derecelendirmeyi korumuştur. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise JCR-ER'ın ulusal-küresel derecelendirme eşleştirme metodolojisi çerçevesinde ‘BB/Negatif' olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892797
BIST
13:571.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:577,9491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0588
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:579,6435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0516
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:57468,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,70
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:54
|NIBAS
|82,50
|26.847.340
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.725.190
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|47.071.571
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.703.318
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,43
|5.039.241
|% -6,90
|
|RHEAG
|4,15
|12.282.477
|% -5,90
|
|SELEC
|15,48
|63.497.894
|% -5,72
|
|ODAS
|3,67
|921.997.833
|% -5,41
|
|SISE
|7,14
|1.902.137.166
|% -0,28
|
|GARAN
|9,39
|1.373.342.182
|% -1,16
|
|PETKM
|4,83
|1.142.421.478
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,50
|1.051.155.621
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,13
|989.048.582
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|989.048.582
|% 2,62
|
|SISE
|7,14
|1.902.137.166
|% -0,28
|
|ODAS
|3,67
|921.997.833
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.142.421.478
|% 2,33
|
|TSKB
|1,77
|411.090.492
|% -3,28
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9435
|7,9482
|% 0,73
|
|Euro
|9,6312
|9,6409
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,4691
|10,5216
|% 0,05
|
|Frank
|8,9018
|8,9555
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1122
|2,1228
|% 0,68
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-4,43
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.087
|3.167
|14,74
|
|Yarım
|1.492
|1.532
|7,13
|
|Çeyrek
|748
|766
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,12
|50,12
|-0,13
|