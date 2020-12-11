***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Derecelendirme sürecinde Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin konsolide yapısının Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)' olarak aşağı yönlü revize etmiş, görünümünü ‘Stabil' olarak belirlemiş ve yatırım yapılabilir düzeydeki derecelendirmeyi korumuştur. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise JCR-ER'ın ulusal-küresel derecelendirme eşleştirme metodolojisi çerçevesinde ‘BB/Negatif' olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892797BIST