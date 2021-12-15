***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.12.2021 12:58
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (Trk)", görünümünü "Stabil" olarak korumuştur. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise JCR-ER'ın ulusal-küresel derecelendirme eşleştirme metodolojisi çerçevesinde "BB/Stabil" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983361
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0058
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8184
En Düşük
14,7807
18:0516,7409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0220
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7716
En Düşük
16,6980
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7743
|14,8103
|% 0,04
|
|Euro
|16,6870
|16,7409
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-0,83
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,00
|
|B. Petrol
|74,46
|74,46
|0,76
|