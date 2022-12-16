***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.12.2022 15:11
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (tr)", görünümünü "Stabil" olarak korumuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087948
BIST
15:575.234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 45,27
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:5718,6459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:5719,8060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0160
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:571.070,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.070,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:55
|BRKSN
|25,30
|8.658.290
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.219.885
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.639.452
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.640.329.763
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.518.354
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|164.266.366
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.201.609
|% -9,82
|
|EUREN
|14,39
|822.497.634
|% -9,61
|
|OZSUB
|24,20
|211.082.335
|% -8,40
|
|VAKBN
|12,38
|4.912.849.179
|% 7,93
|
|THYAO
|141,00
|4.664.492.032
|% 0,64
|
|YKBNK
|11,99
|4.439.650.463
|% 1,27
|
|AKBNK
|19,12
|3.825.979.051
|% 3,35
|
|EKGYO
|8,10
|3.706.678.503
|% 2,79
|
|EKGYO
|8,10
|3.706.678.503
|% 2,79
|
|VAKBN
|12,38
|4.912.849.179
|% 7,93
|
|SKBNK
|3,16
|1.211.374.569
|% 8,59
|
|YKBNK
|11,99
|4.439.650.463
|% 1,27
|
|TSKB
|4,91
|1.330.896.363
|% 5,82
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6435
|18,6459
|% 0,01
|
|Euro
|19,7950
|19,8060
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,6512
|22,7648
|% 0,07
|
|Frank
|19,9767
|20,0970
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|6,24
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,67
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.224
|7.272
|14,00
|
|Yarım
|3.498
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,68
|13,70
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,26
|79,26
|-1,95
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10XU100
Endeks 5, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 80, 711.00 milyon TL de
-
16:10TSKB
Yüzde 6.03 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 803, 071 adet işlem
-
16:09CCOLA
Yüzde 6.15 oranında artışla 208.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 011, 254 adet işlem
-
16:08GLYHO
Yüzde 7.04 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 974, 703 adet işlem
-
16:07VKGYO
Yüzde 7.16 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 618, 246 adet işlem