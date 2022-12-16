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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

16.12.2022 15:11
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (tr)", görünümünü "Stabil" olarak korumuştur.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087948


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PLTUR 12,11 1.639.452 % 9,99  
HALKB 14,24 2.640.329.763 % 9,96  
SANEL 14,68 5.518.354 % 9,96  
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Dolar 18,6435 18,6459 % 0,01  
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Frank 19,9767 20,0970 % -0,09  
Riyal 4,9429 4,9677 % 0,00  
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15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 6,24  
Altın Gr. 1.069 1.069 3,67  
Cumhuriyet 7.185 7.294 16,00  
Tam 7.224 7.272 14,00  
Yarım 3.498 3.555 7,00  
Çeyrek 1.755 1.777 3,00  
Gümüş.Ons 22,87 22,89 -0,22  
Gümüş Gr. 13,68 13,70 -0,15  
B. Petrol 79,26 79,26 -1,95  
Seans Raporu 15:55
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