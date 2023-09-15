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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.09.2023 16:03
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararları almıştır.
1.     5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde kısmi bölünme yoluyla bölünmesine ve bölünecek kısmın yeni kurulacak bir şirkete devredilmesine,
2.   Şirketin aktifinde yer alan İstanbul ili, Beşiktaş 1. Bölge, Bebek Mah. Arnavutköy Sok. Bebek Yolu mevkii 67 pafta, 147 ada, 120 parselde kayıtlı "bir buçuk masura suyu olan köşk" niteliğindeki taşınmazın 30.06.2023 tarihli kayıtlı değeri üzerinden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddesi hükümlerini uygulamak suretiyle, kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak anonim şirkete devredilmesine,
3.    Kısmi bölünme işleminde Şirketimizin 30.06.2023 tarihli bilançosunun esas alınmasına,
4.    Bu amaçla, gerekli değer tespiti ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen yeminli mali müşavirden rapor alınmasına,
5.    Bu kapsamda, gerekli işlemlerin genel kurulun onayına sunulmasına ve bilahere de keyfiyetin Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan ettirilmesine, 
Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195344


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