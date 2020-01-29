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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.01.2020 14:40
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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT12013 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon ve Anapara Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.860.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,6630
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT12013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.860.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.05.2019 30.04.2019 02.05.2019 7,4469 29,5448 32,9714 1.925.768,34 Evet
2 01.08.2019 31.07.2019 01.08.2019 7,7911 31,25 35,1107 2.014.778,45 Evet
3 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 5,9586 23,8999 26,1308 1.540.893,96 Evet
4 29.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 4,663 18,9111 20,3019 1.205.851,8 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 25.860.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORT12013 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.205.851,80 TL'lik faiz ve 25.860.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815066


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ULUSE 36,22 14.627.442 % 14,26  
OYLUM 6,37 54.753.389 % 11,95  
GUBRF 10,24 169.531.440 % 10,70  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7322 7,7710 % 0,26  
Frank 6,0929 6,1296 % 0,16  
Riyal 1,5835 1,5915 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 302 302 2,05  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
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