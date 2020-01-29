***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.01.2020 17:08
TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 91.370.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 91.370.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 357
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7398
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT12112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.370.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 3,7398 15 15,8662
2 29.07.2020 28.07.2020 29.07.2020
3 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020
4 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
29.01.2020 Nitelikli Yatırımcılar'a satışı gerçekleşen ihracın tamamlanması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815180
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