***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.01.2020 17:10
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 29.01.2020 Nitelikli Yatırımcılar'a satışı yapılan ihracın tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 53.360.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 53.360.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 211
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,0941
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,4123
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT82024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.360.000
İhraç Fiyatı 0,92512
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.08.2020
Kayıt Tarihi 26.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.08.2020
Ek Açıklamalar
29.01.2020 Nitelikli Yatırımcılar'a satışı yapılan ihracın tamamlanması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815181
BIST