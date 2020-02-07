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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.02.2020 16:21
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 07-02-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Yapılan Korteks İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.700.000
Planla09.2020
Vade (Gün Sayısı) 224
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,5918
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,3747
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.700.000
İhraç Fiyatı 0,92088
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.09.2020
Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020

Ek Açıklamalar
07-02-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Yapılan Korteks İhracının Tamamlanması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817624


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ARENA 13,06 39.183.404 % 18,62  
LINK 34,00 30.349.086 % 15,18  
AYCES 11,59 6.017.330 % 14,98  
ISATR 290.000,00 290.000 % 14,62  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7299 7,7687 % 0,17  
Frank 6,1101 6,1469 % -0,13  
Riyal 1,5919 1,5999 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.567 1.568 1,39  
Altın Gr. 301 301 -0,23  
Cumhuriyet 1.997 2.027 4,00  
Tam 1.988 2.037 2,03  
Yarım 961 985 0,99  
Çeyrek 482 493 0,49  
Gümüş.Ons 17,73 17,77 -0,07  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,02  
B. Petrol 54,37 54,37 -0,56  
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