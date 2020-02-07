***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 07-02-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Yapılan Korteks İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.700.000Planla09.2020Vade (Gün Sayısı) 224Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,5918Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,3747Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT92015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.700.000İhraç Fiyatı 0,92088Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.09.2020Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020Ek Açıklamalar07-02-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Yapılan Korteks İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817624BIST