***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.02.2020 16:51
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT52111 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 11.240.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 540
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,7370
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT52111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.240.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 4,737 19,0001 20,3986
2 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 4,737 19,0001 20,3986
3 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020
4 12.11.2020 11.11.2020 12.11.2020
5 11.02.2021 10.02.2021 11.02.2021
6 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKORT52111 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818417
BIST