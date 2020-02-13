***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT52111 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 11.240.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 07.05.2021Vade (Gün Sayısı) 540Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,7370Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT52111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.240.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 4,737 19,0001 20,3986 532.438,8 Evet2 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 4,737 19,0001 20,39863 13.08.2020 12.08.2020 13.08.20204 12.11.2020 11.11.2020 12.11.20205 11.02.2021 10.02.2021 11.02.20216 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORT52111 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 532.438,80TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818816BIST