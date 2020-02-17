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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.02.2020 16:31
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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT52019 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemi faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 23.250.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 361
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,8269
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT52019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.250.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 8,0444 32,266 36,3887 1.870.323 Evet
2 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 5,5597 22,2999 24,237 1.292.630,25 Evet
3 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 4,7354 18,9936 20,3912 1.100.980,5 Evet
4 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 3,8269 15,8729 16,8554
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORT52019 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemi faiz ödemesi 1.100.980,50 TL olarak tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819524


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TSPOR 5,44 238.681.050 % 16,74  
GSRAY 3,34 773.954.274 % 15,97  
GUBRF 17,97 314.102.533 % 15,12  
AVGYO 2,04 40.797.119 % 12,09  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8547 7,8941 % -0,27  
Frank 6,1388 6,1758 % -0,04  
Riyal 1,6090 1,6170 % -0,03  
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Altın Ons 1.582 1.582 -0,91  
Altın Gr. 308 308 -0,45  
Cumhuriyet 2.036 2.067 2,00  
Tam 2.028 2.078 -3,03  
Yarım 980 1.005 -1,46  
Çeyrek 492 503 -0,73  
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