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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.02.2020 16:32
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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORTK2034 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemi faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 26.480.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 368
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6220
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,1445
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTK2034
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.480.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 1,622 429.505,59 Evet
2 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 1,5713 416.080,21 Evet
3 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 1,622 429.505,59 Evet
4 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 1,5713
5 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,622
6 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 1,5713
7 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 1,622
8 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 1,5713
9 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 1,622
10 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 1,5713
11 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 1,622
12 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,0644
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORTK2034 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemi faiz ödemesi 429.505,59 TL olarak tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819528


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YKGYO 3,62 44.775.766 % 16,40  
GUBRF 18,08 399.171.773 % 15,82  
GYHOL 29,40 1.348.750 % 14,84  
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Sterlin 7,8521 7,8915 % -0,31  
Frank 6,1418 6,1788 % 0,01  
Riyal 1,6089 1,6170 % -0,03  
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Tam 2.029 2.080 -1,11  
Yarım 981 1.006 -0,53  
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