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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2020 16:20
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT22012 ISIN kodlu borçlanma aracının 7. Kupon ve Anapara Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.070.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.070.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.070.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,2631
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,5011
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,8732
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT22012
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.070.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 2,2631 567.359,15 Evet
2 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 2,5055 628.128,83 Evet
3 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 2,4247 607.872,27 Evet
4 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 2,4247 607.872,27 Evet
5 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 2,5055 628.128,83 Evet
6 22.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 2,4247 607.872,26 Evet
7 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 2,4247 607.872,26 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 2,4247 25.070.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORT22012 ISIN kodlu borçlanma aracının 7. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 607.872,26 TL'lik faiz ödemesi ve 25.070.000,00 bugün TL'lik anapara ödemesi itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820854


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ARDYZ 14,72 15.459.926 % 11,60  
KOZAA 12,53 607.968.116 % 11,48  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8922 7,9318 % 0,72  
Frank 6,2079 6,2453 % 0,52  
Riyal 1,6272 1,6353 % 0,34  
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Altın Ons 1.643 1.643 23,01  
Altın Gr. 323 323 5,01  
Cumhuriyet 2.135 2.167 37,00  
Tam 2.128 2.181 40,93  
Yarım 1.029 1.055 19,80  
Çeyrek 516 528 9,90  
Gümüş.Ons 18,56 18,60 0,20  
Gümüş Gr. 3,65 3,66 0,05  
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