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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.03.2020 15:53
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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT32037 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 14.340.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 339
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,9943
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT32037
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.04.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.340.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 5,6525 31,26 35,5384 810.568,5 Evet
2 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 7,5293 30,1999 33,7993 1.079.701,62 Evet
3 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 5,1336 20,5908 22,2377 736.158,24 Evet
4 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 3,9943 16,0211 17,0106 572.782,62 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 14.340.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORT32037 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine ve İtfa Dönemine İlişkin 572.782,62 TL faiz ve 14.340.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831448


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SELEC 6,93 17.515.926 % 10,00  
UZERB 1,76 36.626 % 10,00  
AGHOL 13,21 17.283.674 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6393 7,6776 % 0,43  
Frank 6,6899 6,7302 % 1,08  
Riyal 1,7489 1,7577 % 0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.522 1.522 23,04  
Altın Gr. 322 322 6,34  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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Gümüş Gr. 2,72 2,73 0,07  
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