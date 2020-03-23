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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.03.2020 15:59
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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT32029 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 6.870.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,9943
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT32029
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.870.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 7,2071 28,9076 32,1984 495.127,77 Evet
2 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 7,5293 30,1999 33,7993 517.262,91 Evet
3 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 5,1336 20,5908 22,2377 352.678,32 Evet
4 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 3,9943 16,0211 17,0106 274.408,41 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 6.870.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORT32029 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine ve İtfa Dönemine İlişkin 274.408,41 TL faiz ve 6.870.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831453


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SELEC 6,93 17.515.926 % 10,00  
UZERB 1,76 36.626 % 10,00  
AYCES 7,39 1.016.235 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6418 7,6802 % 0,47  
Frank 6,6835 6,7237 % 0,98  
Riyal 1,7478 1,7565 % 0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.526 1.527 27,32  
Altın Gr. 322 323 6,82  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,82 12,85 0,22  
Gümüş Gr. 2,72 2,73 0,07  
B. Petrol 26,14 26,14 -0,84  
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