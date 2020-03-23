***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT32029 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 6.870.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.03.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,9943Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT32029Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 21.03.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.870.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 7,2071 28,9076 32,1984 495.127,77 Evet2 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 7,5293 30,1999 33,7993 517.262,91 Evet3 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 5,1336 20,5908 22,2377 352.678,32 Evet4 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 3,9943 16,0211 17,0106 274.408,41 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 6.870.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORT32029 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine ve İtfa Dönemine İlişkin 274.408,41 TL faiz ve 6.870.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831453BIST