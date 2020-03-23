***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 23-03-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 6.430.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 6.430.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.08.2020Vade (Gün Sayısı) 157Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,0221Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,0003Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,5624Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT82032Satışa Başlanma Tarihi 20.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.430.000İhraç Fiyatı 0,9432Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.08.2020Kayıt Tarihi 26.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.08.2020Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar23-03-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831475BIST