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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.03.2020 16:45
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 23-03-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 3.570.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 3.570.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 345
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7398
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT32110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.570.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 3,7398 15,0003 15,8662
2 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020
3 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020
4 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
23-03-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831477


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DEVA 9,35 59.160.229 % 10,00  
SELEC 6,93 17.498.226 % 10,00  
UZERB 1,76 36.626 % 10,00  
ECZYT 8,60 35.277.969 % 9,97  
AYCES 7,39 1.003.798 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6442 7,6826 % 0,50  
Frank 6,6893 6,7296 % 1,07  
Riyal 1,7532 1,7620 % 0,84  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.522 1.523 23,32  
Altın Gr. 322 322 6,56  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,87 12,90 0,27  
Gümüş Gr. 2,72 2,73 0,07  
B. Petrol 26,09 26,09 -0,89  
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