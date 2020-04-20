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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.04.2020 14:38
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT12115 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.320.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.320.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 544
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4795
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT12115
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.320.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 7,3151 30,0001 33,5807 681.767,32 Evet
2 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 7,4795 30,0002 33,5509 697.089,4 Evet
3 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 7,4795 30,0002 33,5509
4 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 7,4795 30,0002 33,5509
5 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020
6 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORT12115 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839273


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CASA 13,75 153.218 % 10,00  
BALAT 2,42 263.765 % 10,00  
DOKTA 26,46 22.857.669 % 9,98  
BIZIM 12,23 81.399.329 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6101 8,6533 % -0,33  
Frank 7,1444 7,1875 % 0,05  
Riyal 1,8456 1,8548 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.696 12,38  
Altın Gr. 379 379 3,66  
Cumhuriyet 2.429 2.487 -36,00  
Tam 2.500 2.563 -33,20  
Yarım 1.214 1.246 -18,00  
Çeyrek 609 623 -9,00  
Gümüş.Ons 15,30 15,32 0,11  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 26,07 26,07 -2,01  
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