***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT12115 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSKORT12115 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 9.320.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.320.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 20.01.2021Vade (Gün Sayısı) 544Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4795Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT12115Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.320.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 7,3151 30,0001 33,5807 681.767,32 Evet2 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 7,4795 30,0002 33,5509 697.089,4 Evet3 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 7,4795 30,0002 33,5509 697.089,4 Evet4 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020 7,4795 30,0002 33,55095 21.10.2020 20.10.2020 21.10.20206 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORT12115 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi 697.089,40 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839830BIST