***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2020 17:49
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 05-05-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 49.100.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.100.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 195
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,3590
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,0011
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,2260
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORTK2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.100.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 1,359
2 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 1,359
3 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 1,359
4 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020 1,4028
5 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 1,359
6 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,7096
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
05-05-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842746
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