***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 05-05-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 51.350.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.350.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.08.2020Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,9869Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,0021Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,8478Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT82040Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.350.000İhraç Fiyatı 0,96166Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.08.2020Kayıt Tarihi 07.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 51.350.000Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar05-05-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842747BIST