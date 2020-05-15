***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.05.2020 16:21
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15-05-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 8.560.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 8.560.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2055
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT72119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.560.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 3,2055 13,0001 13,6508
2 12.11.2020 11.11.2020 12.11.2020
3 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021
4 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021
5 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
15-05-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845405
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