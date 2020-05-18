***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORTK2018 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 8.180.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 16.11.2020Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,4806Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORTK2018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.180.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 4,2393 8,5019 8,6831 346.774,74 Evet2 18.05.2020 15.05.2020 18.05.2020 4,4806 8,9858 9,1883 366.513,08 Evet3 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORTK2018 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 366.513,08 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845712BIST