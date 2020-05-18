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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.05.2020 13:42
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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORTK2018 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 8.180.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,4806
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTK2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.180.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 4,2393 8,5019 8,6831 346.774,74 Evet
2 18.05.2020 15.05.2020 18.05.2020 4,4806 8,9858 9,1883 366.513,08 Evet
3 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORTK2018 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 366.513,08 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845712


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RALYH 10,89 1.224.055 % 10,00  
CRDFA 2,75 800.075 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3149 8,3566 % -0,19  
Frank 7,0308 7,0731 % -0,62  
Riyal 1,8214 1,8306 % -0,55  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 21,30  
Altın Gr. 389 389 1,89  
Cumhuriyet 2.499 2.546 26,50  
Tam 2.573 2.612 27,20  
Yarım 1.255 1.277 13,20  
Çeyrek 628 639 6,60  
Gümüş.Ons 17,44 17,48 0,83  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,15  
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