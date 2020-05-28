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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.05.2020 17:28
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT82016 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.140.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9836
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,0002
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,2502
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT82016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 29.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.140.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 5,9836 1.324.769 Evet
2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 5,9836 1.324.769 Evet
3 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 5,9836 1.324.768,99 Evet
4 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 5,9836
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 5,9836

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORT82016 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.324.768,99 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847337


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,90 15.733.199 % 9,99  
ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3701 8,4121 % 1,09  
Frank 7,0356 7,0779 % 0,96  
Riyal 1,8098 1,8189 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.723 13,64  
Altın Gr. 377 378 5,21  
Cumhuriyet 2.447 2.480 33,10  
Tam 2.519 2.556 45,50  
Yarım 1.229 1.244 16,70  
Çeyrek 615 623 8,30  
Gümüş.Ons 17,40 17,43 0,16  
Gümüş Gr. 3,82 3,82 0,06  
B. Petrol 35,23 35,23 0,63  
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