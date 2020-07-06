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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.07.2020 15:43
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORTK2021 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 49.100.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.100.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 195
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,3590
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,0011
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,2260
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORTK2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.100.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 1,359 667.269 Evet
2 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 1,359 667.269 Evet
3 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 1,359
4 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020 1,4028
5 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 1,359
6 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,7096
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORTK2021 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 667.269,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855032


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 26.242.189 % 10,00  
PKENT 189,20 2.835.991 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.133.577 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 689,10 31.989.455 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5578 8,6007 % 0,24  
Frank 7,2761 7,3199 % 0,72  
Riyal 1,8242 1,8333 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 11,12  
Altın Gr. 394 394 2,09  
Cumhuriyet 2.554 2.573 19,10  
Tam 2.629 2.640 19,60  
Yarım 1.277 1.292 9,60  
Çeyrek 639 647 4,80  
Gümüş.Ons 18,34 18,38 0,36  
Gümüş Gr. 4,05 4,06 0,09  
B. Petrol 42,91 42,91 0,11  
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