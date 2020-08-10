***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.08.2020 14:12
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKORT82040 ISIN Kodlu Borçlanma Aracının Anapara Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 51.350.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.350.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,9869
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,0021
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,8478
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT82040
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.350.000
İhraç Fiyatı 0,96166
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.08.2020
Kayıt Tarihi 07.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 51.350.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFKORT82040 ISIN kodlu borçlanma aracının 51.350.000,00 TL olan anapara ödemesi bugün itibariyle yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867232
BIST