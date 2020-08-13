***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.08.2020 12:50
Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 3,2055 13,0001 13,6508 274.390,8 Evet
2 12.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 3,2535 13,1946 13,8652
3 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021
4 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021
5 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKORT72119 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 274.390,80 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868564
BIST
12:491.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
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1.126
En Düşük
1.106
12:497,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,3650
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|Önceki Kapanış
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7,3599
En Düşük
7,2945
12:498,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:49455,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
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|Açılış
|: 455,68
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|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler12:49
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.780.480
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|43.474.118
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|598.038
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|39.350.106
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,65
|662.542.789
|% 2,44
|
|THYAO
|11,30
|478.413.146
|% -1,05
|
|GARAN
|7,03
|473.286.919
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,92
|463.234.788
|% -3,31
|
|ASELS
|17,87
|429.646.370
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,03
|381.393.623
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,92
|463.234.788
|% -3,31
|
|ODAS
|2,57
|281.521.988
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,54
|155.066.199
|% 1,99
|
|KARSN
|3,15
|312.872.932
|% 2,94
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3277
|7,3356
|% 0,03
|
|Euro
|8,6701
|8,6878
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,5730
|9,6211
|% 0,48
|
|Frank
|8,0347
|8,0831
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9510
|1,9608
|% 0,07
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|13,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|-2,35
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-1,14
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|-0,06
|