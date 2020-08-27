***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 27-08-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 29.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.03.2021Vade (Gün Sayısı) 188Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,9844Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,5000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,0833Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT32136Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.000.000İhraç Fiyatı 0,92606Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.03.2021Kayıt Tarihi 02.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2021Ek Açıklamalar27-08-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871406BIST