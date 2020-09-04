***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.09.2020 15:42
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKORTK2013 ISIN kodlu borçlanma aracının 8. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 38.110.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.110.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 326
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,4028
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORTK2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.110.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 11
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.01.2020 24.01.2020 27.01.2020 1,4028 16,0007 17,2215 534.607,07 Evet
2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 1,359 16,0011 17,226 517.914,89 Evet
3 30.03.2020 27.03.2020 30.03.2020 1,4028 16,0007 17,2215 534.607,03 Evet
4 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 1,359 16,0011 17,226 517.914,83 Evet
5 01.06.2020 29.05.2020 01.06.2020 1,4028 16,0007 17,2215 534.607,01 Evet
6 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020 1,359 16,0011 17,226 517.914,84 Evet
7 05.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 1,4905 16,001 17,2137 568.029,49 Evet
8 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 1,3151 16,0004 17,2292 501.184,54 Evet
9 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 1,359 16,0011 17,226
10 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020
11 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFKORTK2013 ISIN kodlu borçlanma aracının 8. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 501.184,54 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873316
BIST