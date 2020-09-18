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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.09.2020 14:12
GÜNCEL HABERLER



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT92015 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.700.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 224
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,5918
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,3747
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.700.000
İhraç Fiyatı 0,92088
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.09.2020
Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.700.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFKORT92015 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin 22.700.000,00 TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875630


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 77,55 6.840.991 % 10,00  
TKURU 483,00 3.956.736 % 10,00  
YBTAS 13.805,10 814.501 % 10,00  
COSMO 6,05 1.442.399 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
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15:31 Alış Satış %  
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Euro 8,9663 8,9729 % 0,21  
Sterlin 9,7889 9,8380 % 0,30  
Frank 8,2837 8,3336 % 0,13  
Riyal 2,0124 2,0225 % 0,34  
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15:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 6,61  
Altın Gr. 474 474 2,45  
Cumhuriyet 3.145 3.193 15,00  
Tam 3.132 3.210 13,64  
Yarım 1.514 1.553 6,60  
Çeyrek 759 776 3,30  
Gümüş.Ons 26,96 27,00 -0,04  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 -0,01  
B. Petrol 42,80 42,80 -0,51  
Seans Raporu 15:31
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