***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORTK2034 ISIN kodlu borçlanma aracının 10. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 26.480.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.11.2020Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6220Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,1445Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORTK2034Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.480.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 1,622 429.505,59 Evet2 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 1,5713 416.080,21 Evet3 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 1,622 429.505,59 Evet4 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 1,5713 416.080,21 Evet5 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,622 429.505,59 Evet6 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 1,5713 416.080,21 Evet7 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 1,622 429.505,59 Evet8 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 1,5713 416.080,21 Evet9 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 1,622 429.505,58 Evet10 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 1,5713 416.080,2 Evet11 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 1,62212 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,0644Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORTK2034 ISIN kodlu borçlanma aracının 10. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 416.080,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876454BIST