***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 15.10.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 12.02.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,7534Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT22111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,94559Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar15.10.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881993BIST