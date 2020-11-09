***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORTE2115 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.160.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.160.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 07.10.2021Vade (Gün Sayısı) 423Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,8644Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORTE2115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.160.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 3,8644 15,5001 16,4254 1.088.215,04 Evet2 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 4,6329 18,5825 19,91933 10.05.2021 07.05.2021 10.05.20214 09.08.2021 06.08.2021 09.08.20215 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORTE2115 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.088.215,04 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887108BIST