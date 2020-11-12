***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT72119 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 8.560.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 8.560.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 09.07.2021Vade (Gün Sayısı) 420Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2055Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT72119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.560.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 3,2055 13,0001 13,6508 274.390,8 Evet2 12.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 3,2535 13,1946 13,8652 278.499,6 Evet3 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 4,1564 16,6713 17,74384 11.05.2021 10.05.2021 11.05.20215 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORT72119 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 278.499,60 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888087BIST