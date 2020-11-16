***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT2021 ISIN kodlu borçlanma aracının 6. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 49.100.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.100.000Türü Finansman BonosuVadesi 16.11.2020Vade (Gün Sayısı) 195Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,3590Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,0011Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,2260Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORTK2021Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.100.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 1,359 667.269 Evet2 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 1,359 667.269 Evet3 06.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 1,359 667.269 Evet4 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020 1,4028 688.774,8 Evet5 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 1,359 667.269 Evet6 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,7096 839.413,59 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 49.100.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORT2021 ISIN kodlu borçlanma aracının 6. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin 839.413,59 TL faiz ve 49.100.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888656BIST