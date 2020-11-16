***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.11.2020 14:42
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORTK2026 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 2.100.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 504
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTK2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.100.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 4,2482 8,4964 8,6769 89.212,2 Evet
2 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 4,435 8,87 9,0667 93.135 Evet
3 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 35,6245 92,8782 121,3219 748.114,5 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 2.100.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKORTK2026 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin 748.114,50 TL faiz ve 2.100.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888658
BIST