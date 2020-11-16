***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.11.2020 16:42
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 16-11-2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
17:591.294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
17:597,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0499
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
17:599,1492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0618
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
17:59469,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,88
|Açılış
|: 469,22
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DAGI
|8,80
|111.268.200
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.829
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|37.937.467
|% 10,00
|
|FLAP
|9,35
|142.382.190
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.651.073
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|THYAO
|11,83
|3.918.783.300
|% 2,87
|
|GARAN
|8,95
|3.447.141.224
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,36
|1.725.679.974
|% 0,00
|
|PGSUS
|56,50
|1.223.377.747
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,86
|1.106.063.705
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,36
|1.725.679.974
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|3.447.141.224
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.106.063.705
|% -1,38
|
|THYAO
|11,83
|3.918.783.300
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,51
|421.678.522
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7268
|7,7303
|% 0,65
|
|Euro
|9,1406
|9,1492
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1566
|10,2076
|% 0,52
|
|Frank
|8,4268
|8,4775
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0540
|2,0643
|% 0,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|1,68
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,02
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|1,34
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
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17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
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17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem