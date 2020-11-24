***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT32113 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.320.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 03.03.2021Vade (Gün Sayısı) 552Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT32113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 29.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.320.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 6,2329 25 27,4456 331.590,28 Evet2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 6,2329 25,0001 27,4456 331.590,28 Evet3 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 6,2329 25,0001 27,4456 331.590,28 Evet4 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 6,2329 25,0001 27,4456 331.590,28 Evet5 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 6,2329 25,0001 27,44566 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 6,6439 25,0002 27,3855Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORT32113 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889735BIST